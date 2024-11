In der Metall- und Elektroindustrie dauern die Warnstreiks an. (Niklas Graeber/dpa)

Bundesweit nahmen rund 58.000 Beschäftigte an den Protesten teil, wie die Gewerkschaft IG Metall mitteilte. Ohne Ergebnis blieben zunächst Gespräche in den östlichen Tarifgebieten Thüringen, Berlin-Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Morgen will die Gewerkschaft die Warnstreiks mit regionalen Schwerpunkten in Bayern und Mitte fortführen. Die IG Metall fordert unter anderem sieben Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten ab Juli 2025 eine Tariferhöhung um 1,7 Prozent und ab Juli 2026 um weitere 1,9 Prozent an, bei einer Vertragslaufzeit von 27 Monaten.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.