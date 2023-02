Tarifverhandlungen

Warnstreiks legen große Teile des Flugverkehrs in Deutschland lahm

An mehreren deutschen Flughäfen hat in der Nacht ein ganztägiger Warnstreik begonnen. Betroffen sind Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen. An den meisten Orten kommt der reguläre Flugbetrieb zum Stillstand.

17.02.2023