Tarifstreit

Warnstreik im Nahverkehr - Köln (Sascha Thelen / dpa / Sascha Thelen)

Betroffen sind neben Hessen schwerpunktmäßig Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. In Frankfurt am Main blieben U-Bahnen und Straßenbahnen in den Depots. In Nordrhein-Westfalen liegt der Schwerpunkt der Aktionen im Ruhrgebiet und im Rheinland. Vor allem Bewohner der größeren Städte müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

In Dresden wird Verdi-Chef Werneke zu einer Kundgebung erwartet. Die Warnstreiks erfolgen zusammen mit Protesten der Klimabewegung Fridays for Future. In einem gemeinsamen Aufruf hatten beide Seite für eine soziale und klimagerechte Verkehrswende geworben. Die Arbeitgeber kritisierten die Kooperation. Dies sei eine gefährliche Grenzüberschreitung, sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Kampeter. Politische Streiks seien in Deutschland schlicht rechtswidrig. Kampeter forderte den Deutschen Gewekschaftsbund auf, sich davon zu distanzieren. Der ehemalige Tarifexperte des gewerkschaftnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts, Bispinck, sagte im Deutschlandfunk, dass beide Bewegungen nun zusammenträfen, sei einmalig. Er könne sich nicht erinnern, dass es dies schon in dieser Breite gegeben habe, sagte Bisping.

Die Verhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen gestalten sich schwierig. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es vergangene Woche trotz eines Angebots der Arbeitgeber noch keine Annäherung gegeben.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.