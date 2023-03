Tarifstreit

Warnstreik im Nahverkehr - Köln (Sascha Thelen / dpa / Sascha Thelen)

Betroffen sind neben Hessen schwerpunktmäßig Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. In Frankfurt am Main blieben U-Bahnen und Straßenbahnen in den Depots. In Nordrhein-Westfalen liegt der Schwerpunkt der Aktionen im Ruhrgebiet und im Rheinland. Für Unmut sorgt die Kooperation der Gewerkschaft Verdi mit der Klimabewegung Fridays for Future. Beide Seiten haben für heute zu gemeinsamen Protest- und Streikaktionen aufgerufen. Die Arbeitgeberverbände sprachen von einer Grenzüberschreitung. Politische Streiks seien rechtswidrig, sagte BDA-Präsident Kampeter. Er forderte den Deutschen Gewerkschaftsbund auf, sich zu distanzieren. DGB-Chefin Fahimi sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", Verdi und die Klimabewung hätten ein gemeinsames Interesse für einen Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs. Der Tarifexperte Bispinck sagte im Deutschlandfunk, dass beide Bewegungen zusammenträfen, sei einmalig.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

