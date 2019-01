Wegen ganztägiger Warnstreiks des Sicherheitspersonals an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart sind mehr als 600 Starts und Landungen ausgefallen.

In Düsseldorf wurden 370 Flüge annulliert. In Köln/Bonn und Stuttgart waren es etwa 130 beziehungsweise 140 Verbindungen. Zehntausende Passagiere waren nach Angaben der Flughäfen von den Ausfällen betroffen. Die Streiks sollen noch bis Mitternacht dauern.



Im Tarifkonflikt mit den Arbeitgebern will die Gewerkschaft Verdi für die 23.000 Beschäftigten eine bundesweit einheitliche Bezahlung von 20 Euro pro Stunde durchsetzen. Derzeit ist die Bezahlung je nach Region und Tätigkeit der Wachleute unterschiedlich.



Verdi schließt weitere Protestaktionen nicht aus. Zu Wochenbeginn hatte die Gewerkschaft bereits an den Berliner Flughäfen zu mehrstündigen Warnstreiks aufgerufen.