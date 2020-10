Die Gewerkschaft Verdi setzt ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst heute fort.

Betroffen ist der Nahverkehr in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens, etwa in Hamm, Unna und Dortmund. Dort soll der Nahverkehr den ganzen Tag bestreikt werden. In Köln sind die städtischen Kliniken betroffen.



Gestern hatten sich an den Warnstreiks im öffentlichen Dienst rund 14.000 Beschäftigte beteiligt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi führte dies zu Personalengpässen in einigen Krankenhäusern, Stadtwerken und Sparkassen in Nordrhein-Westfalen. Verdi fordert 4,8 Prozent mehr Geld; dies lehnt die Arbeitgeberseite ab. Am 22. Oktober sollen die Verhandlungen in Potsdam fortgesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.