In zahlreichen Städten ist es heute wegen bundesweiter Warnstreiks zu starken Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr gekommen.

Vielerorts blieben Straßenbahnen und Busse in den Depots. Betroffen waren unter anderem Berlin, Hamburg, Magdeburg, Kiel, Erfurt und München.



Die Gewerkschaft Verdi will mit den Warnstreiks Verhandlungen über einen bundesweiten Tarifvertrag für die rund 87.000 kommunalen Beschäftigten im ÖPNV durchsetzen. Derzeit werden in den 16 Bundesländern jeweils eigene Tarifverträge mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden ausgehandelt. Dabei haben sich aus Sicht der Gewerkschaft viele Regelungen auseinander entwickelt, etwa was Arbeits- und Urlaubszeiten betrifft.



Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände erklärte, man habe mehrfach deutlich gemacht, dass man nicht dafür zuständig sei, Tarifverhandlungen für den öffentlichen Nahverkehr zu führen. Daran änderten auch Warnstreiks nichts.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.