Warnsystem per SMS

Warnungen vor Hochwasser und anderen Gefahren könnten künftig auch per SMS verbreitet werden.

Man prüfe die Einführung eines solchen Systems, sagte der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Schuster, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mit einem Ergebnis sei im Herbst zu rechnen. Nach Angaben von Schuster bietet bisher kein Mobilfunkanbieter das System an. Zudem würde es Startinvestitionen von 20 bis 40 Millionen Euro verursachen. Auch an datenschutzrechtliche Aspekte müsse man denken.



Bundesverkehrsminister Scheuer von der CSU und der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Buschmann, befürworten das sogenannte Cell Broadcasting, mit dem Textnachrichten an alle Mobiltelefone geschickt werden, die sich innerhalb einer bestimmten Funkzelle befinden.

