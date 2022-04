Nach Salmonellen-Fällen

Nach Salmonellen-Vorfällen ermittelt belgische Staatsanwaltschaft gegen Ferrero. (picture alliance / Monika Skolimowska/dpa)

Die Rückrufaktion betreffe alle in Belgien hergestellten Kinder-Produkte, teilten die zuständigen Behörden mit. Auch Australien hatte vorige Woche Produkte wie Kinder-Überraschungs-Eier von Ferrero zurückgerufen. Zuvor waren Hunderte Salmonellen-Fälle in ganz Europa mit dort produzierten Süßigkeiten in Verbindung gebracht worden. In Belgien hatten die Aufsichtsbehörden daraufhin die Produktion von Ferrero in einer Fabrik in Belgien vorerst gestoppt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen das Unternehmen.

