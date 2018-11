Der Klimawandel hat immer drastischere Auswirkungen auf die Gesundheit.

Zahlreiche wissenschaftliche Institutionen warnen im Fachmagazin "The Lancet" unter anderem vor den Folgen von längeren Hitzeperioden. Demnach fielen im vergangenen Jahr mehr als 150 Milliarden Arbeitsstunden hitzebedingt aus - zwei Drittel mehr als im Jahr 2000.



Fast 160 Millionen Menschen mehr waren von Hitzewellen betroffen. Das liegt auch daran, dass die Temperaturen in dichter besiedelten Regionen besonders stark stiegen: von 1986 bis 2017 um 0,8 Grad Celsius. Weltweit erhöhte sich die Durchschnittstemperatur im gleichen Zeitraum nur um 0,3 Grad.



Den Forschern zufolge kommt zur Hitze oft die steigende Luftverschmutzung in den Städten. In Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommensniveau erfüllte fast keine untersuchte Stadt die Luftqualitätsrichtlinien der Weltgesundheitsorganisation.



Das Projekt "The Lancet Countdown" beobachtet die Wirkung des Klimawandels auf die weltweite Gesundheit. Dafür haben sich unter anderem die Vereinten Nationen und 27 führende Forschungseinrichtungen zusammengetan.