Deutsche Friedens- und Konfliktforscher haben die Bundesregierung zu einem verstärkten Eintreten gegen ein neues Wettrüsten mit Atomwaffen aufgerufen.

Die nukleare Weltordnung sei in Gefahr und mit ihr die Stabilität des internationalen Systems, heißt es in dem in Berlin veröffentlichen Friedensgutachten 2019. Die nach dem Kalten Krieg vereinbarte Abrüstung zwischen den Supermächten sei blockiert. Die Forscher raten der Bundesregierung, neue strategische Bündnisse für eine Friedenspolitik zu suchen. Eine Erosion der Beziehungen zwischen der Nato und Russland müsse verhindert werden.