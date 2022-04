UNO-Generalsekretär Guterres (Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa)

Diese bekämen es nun mit noch höheren Nahrungsmitel- und Energiepreisen und zunehmend schwierigen finanziellen Verhältnissen zu tun, heißt es in einem Bericht, der vom Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, vorgestellt wurde. Der Krieg heize die Krise in ärmeren Ländern an, die ohnehin unter der Corona-Pandemie, dem Klimawandel und Geldmangel für ihre wirtschaftliche Erholung litten. Hiervon betroffen seien mehr als einhundert Länder, hieß es weiter. Internationale Finanzinstitutionen würden aufgefordert, alles ihnen Mögliche zu tun, um sofort mehr Liquidität sicherzustellen.

