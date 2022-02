Müssen sich Pflegekräfte bald gesetzlich impfen lassen? (Symbolbild) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

So sollen ungeimpfte Mitarbeiter in Krankenhäusern und in der Pflege auch ab dem 16. März vorerst weiterarbeiten können. Dies gelte so lange, bis das jeweilige Gesundheitsamt die Entscheidung über ein Tätigkeitsverbot getroffen habe, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums dem Nachrichtenportal "Business Insider".

Hintergrund sind Befürchtungen der Behörden, die Impfpflicht nicht durchsetzen zu können. Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Berlin hatten erklärt, angesichts mangelnder personeller Ressourcen mit der Überprüfung überfordert zu sein.

Forderungen nach Verschiebung

Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Brysch, sprach sich für eine Aufschiebung aus. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie dürfe nicht mit der Brechstange eingeführt werden. Gesundheitsämter, Ordnungsbehörden und Arbeitgeber sähen sich nicht in der Lage, das Vorhaben bis Mitte März ohne schwere Verwerfungen durchzusetzen.

Der Vorstandschef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, sagte der Rheinischen Post, wesentliche Fragen der weiteren Umsetzung seien noch ungeklärt. Deshalb sollten Fristverlängerungen ermöglicht werden, etwa um Impfungen nachzuholen. Auch der Virologe Alexander Kekulé sprachen sich für eine Verschiebung aus.

Bundestagsvizepräsident Kubicki (FDP) sieht insgesamt keine Begründung mehr für die Einführung einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Mitarbeiter in Gesundheitsberufen hätten ursprünglich geimpft werden sollen, damit sie ihre Patienten nicht mehr anstecken können. "Wenn das wegfällt, weil man sich bei Omikron auch infizieren kann, dann fällt eine der tragenden Grundlagen für diese Impfpflicht weg", sagte Kubicki der "Bild". Ähnlich äußerte sich Tübingens Oberbürgermeister Palmer.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.