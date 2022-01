Susanne Johna, die Vorsitzende des Marburger Bundes. (IMAGO / Jürgen Heinrich)

Die Omikron-Variante werde auch zu mehr Infektionen bei Beschäftigten in den Laboren führen, sagte die Vorsitzende der Organisation, Johna, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es sei also damit zu rechnen, dass die PCR-Testkapazitäten in Deutschland bald nur noch eingeschränkt zur Verfügung stünden. Dies - so Johna weiter - sei leider schon jetzt in anderen Ländern zu sehen. Deshalb sei zur Verkürzung der Quarantäne- und Isolationsregeln ein Plan B nötig. Möglich wären zwei Antigentests in Folge, mit denen man sich freitesten könne, schlug die Vorsitzende des Marburger Bundes vor.

