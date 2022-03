Das Nachrichtenlogo (Deutschlandfunk )

Es lägen keinerlei Informationen über einen solchen Vorfall vor, hieß es in einer Mitteilung. Der Staatsschutz habe Ermittlungen aufgenommen. Die Experten gingen derzeit davon aus, dass es sich um ein so genanntes Fakevideo handele, das Hass schüren solle. Es solle keinesfalls weiter verbreitet werden, so die Polizei.

21.03.2022