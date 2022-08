Die WHO warnt vor Infektionen mit Affenpocken bei Tieren. (imago / Science Photo Library)

Dazu ruft die Weltgesundheitsorganisation auf. Hintergrund ist ein Fall aus Paris, wo die Infektion bei einem Hund festgestellt wurde, der bei einem Infizierten im Haushalt lebt. Wie die zuständigen WHO-Fachleute auf einer Pressekonferenz betonten, ist es der erste bekannte Fall, in dem ein Mensch ein Tier infiziert hat. Wichtig sei für Betroffene, ihren Müll vor allem so zu entsorgen, dass er nicht mit Tieren in Kontakt komme. Generell sei die Infektion eines einzelnen Haustiers wahrscheinlich nicht gefährlich, sagen die Experten. Sie machen sich eher Sorgen um eine Infektion von Tieren außerhalb des Haushalts, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Wenn die Tiere dicht zusammenlebten, könne sich das Virus unter ihnen schnell verbreiten und auch mutieren.

Über die Pressekonferenz berichtete der britische Guardian.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.