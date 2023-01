Die Türkei warnt ihre Bürger vor islamfeindlichen Übergriffen in Europa und den USA. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Rita Franca)

Wie das Außenministerium in Ankara mitteilte, wird Landsleuten empfohlen, die in europäischen Ländern oder den USA leben oder dorthin reisen, sich wegen möglicher rassistischer Belästigungen oder Angriffen vorsichtig zu verhalten.

Zuvor hatten unter anderem Deutschland, die USA und Schweden ihren Staatsbürgern geraten, in der Türkei wegen erhöhter Anschlagsgefahr größere Menschenmengen zu meiden. Hintergrund ist unter anderem eine islamfeindliche Aktion in Schweden. Vor der türkischen Botschaft in Stockholm hatte ein Rechtsextremist ein Koran-Exemplar verbrannt.

Für Ankara ist das ein Anlass, den NATO-Beitritt Schwedens weiter zu blockieren. Neben Schweden will auch Finnland infolge des russischen Angrifsskriegs in der Ukraine NATO-Mitglied werden. Alle 30 Bündnisstaaten müssen zustimmen. Neben der Türkei gibt es auch aus Ungarn noch kein Ja.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.