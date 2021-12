Steffi Lemke, (Bündnis 90/Die Grünen) Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. (picture alliance / dpa |/Kay Nietfeld)

Es könne nicht darum gehen, Grünflächen in den Städten zu versiegeln, sagte die Grünen-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Vielmehr sollte es um Gebiete gehen, die für den Artenschutz nicht so bedeutend seien. Zugleich warb die Ministerin für ein Umdenken beim Bauen. So seien etwa grüne Dächer und Fassaden notwendig.

SPD, Grüne und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag die Schaffung von 400.000 Wohnungen jährlich vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.