Berichte über Gewalt an den EU-Außengrenzen (AFP/Bulent Kilic)

Flüchtlingskommissar Grandi warnte in Genf vor einer Normalisierung illegaler Pushbacks. Was an den Grenzen Europas geschehe, sei sowohl rechtlich als auch moralisch inakzeptabel. Er befürchte, dass diese Praktiken zur Normalität werden könnten.

Grandi kritisierte die wachsende Zahl berichteter Übergriffe an den EU-Grenzen. In mehreren Fällen kamen Menschen zu Tode. Der Flüchtlingskommissar verwies insbesondere auf Vorfälle an der griechisch-türkischen Grenze und in Mittel- und Südosteuropa.

Mit wenigen Ausnahmen hätten es die europäischen Staaten versäumt, solchen Berichten nachzugehen, beklagte Grandi. Stattdessen arbeiteten sie an der Errichtung von Zäunen, um Geflüchteten den Grenzübertritt zu erschweren. Menschen hätten jedoch ein Recht darauf, Asyl zu beantragen.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.