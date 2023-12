Hochwasser-Gefahr

Die Hochwasserlage in Bayern hat sich etwas beruhigt. Überflutungen von Straßen und Kellern sind aber weiter möglich. (picture alliance / dpa / Pia Bayer)

Für das Weser- und Elbegebiet sowie die Nordseeküste gab das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie eine Warnung vor Sturmfluten heraus. In Mitteldeutschland rechnen die zuständigen Behörden damit, dass die Wasserstände wegen der angekündigten Regenfälle weiter steigen. Die Orte Oberrod und Rappelsdorf in Thüringen sollen nach Informationen des Mitteldeutschen Rundfunks evakuiert werden, ebenso ein Ortsteil der Stadt Heringen.

Rückgang in Bayern

In Nordrhein-Westfalen sind nach Daten des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz besonders die Weser-Zuflüsse im östlichen Landesteil betroffen. Wegen des Hochwassers auf dem Rhein wird der komplette Fährverkehr zwischen Remagen-Kripp und Linz in Rheinland-Pfalz vorübergehend eingestellt.

Die Lage in Bayern hat sich leicht entspannt. In den meisten Gegenden sind die Pegelstände gleichbleibend oder rückläufig, teilten die Polizeipräsidien in Ober- und Mittelfranken und Niederbayern mit. Es seien aber weiterhin Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleineren Flüssen möglich.

