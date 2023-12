Hochwasser-Gefahr

Die Hochwasserlage in Bayern hat sich etwas beruhigt. Überflutungen von Straßen und Kellern sind aber weiter möglich. (picture alliance / dpa / Pia Bayer)

Zeitweise gab es für die Nordseeküste eine Sturmflutwarnung. Für die Mitte des Landes rechnen die Behörden damit, dass die Wasserstände wegen der angekündigten Regenfälle weiter steigen. Auch in Sachsen-Anhalt ist die Hochwasserlage vielerorts kritisch. In Thüringen sollen 400 Bewohner in Windehausen in Sicherheit gebracht werden. Im niedersächsischen Celle musste ein Alten- und Pflegeheim vorsorglich evakuiert werden. Wegen der Hochwasserlage hat die Stadt Oldenburg ein Betretungsverbot für Wege an Deichen erlassen.

In Nordrhein-Westfalen sind besonders die Weser-Zuflüsse im östlichen Landesteil betroffen. Wegen des Rhein-Hochwassers wurden etliche Fährverbindungen vorübergehend eingestellt. Die Lage in Bayern hat sich leicht entspannt. In den meisten Gegenden sind die Pegelstände gleichbleibend oder rückläufig.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.