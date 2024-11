Winterwetter in Ostfriesland (Lars Penning / dpa / Lars Penning)

Der Deutsche Wetterdienst warnte vor starken Schneefällen in Baden-Württemberg und Bayern. Es sei mit Schneefällen von bis zu 25 Zentimetern zu rechnen, örtlich auch noch mehr. Man solle auf nicht notwendige Autofahrten verzichten, hieß es. Heute früh hatte es in Rheinland-Pfalz sowie in Schleswig-Holstein bereits mehrere Unfälle gegeben.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.