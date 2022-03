In Deutschland gibt es mehr Anfeindungen gegen Menschen aus Russland, seit der Krieg in der Ukraine begonnen hat. (imago images / Nico Herbertz)

Über das Thema berichtet etwa "Report Mainz". Laut einer Umfrage des Magazins unter den Innenministerien der Länder und Polizeipräsidien ist es bereits zu ersten Straftaten gekommen. Die Rede ist von vereinzelten Angriffen gegen vermeintlich russischsprachige Menschen sowie von Sachbeschädigung gegen russische Geschäfte. Dabei wurden etwa Schaufenster beschmiert und beschädigt.

Das rheinland-pfälzische Innenministerium spricht dem Bericht zufolge von einer "emotional aufgeheizten Lage". Die sächsische Polizei sieht eine erhöhte Gefährdungslage für offizielle russische und ukrainische Einrichtungen.

Journalistin Petrowa: "Bedenken, die Muttersprache zu sprechen"

Das ZDF berichtet ebenfalls von Ressentiments und Anfeindungen aus mehreren Bundesländern, ebenso wie die SWR-Journalistin Walerija Petrowa, die in Russland geboren ist. Sie spricht im WDR-Interview von Beleidigungen und blöden Kommentaren: "Man hat plötzlich Bedenken, in der eigenen Muttersprache in der Öffentlichkeit zu sprechen." Es häuften sich Geschichten von Freunden und Bekannten, die seit Kriegsbeginn "ziemlich schlechte Erfahrungen" gemacht hätten. Auch ihre 13-jährige Schwester habe sich in der Schule schon einige Beleidigungen von Mitschülern anhören müssen: "Sowas kannte sie bisher gar nicht."

"Das betrifft das alltägliche Leben"

Auch die Interessengemeinschaft der Deutschen aus Russland in Hessen teilte mit , das alltägliche Leben sei betroffen - in Form von verbalen Attacken, Aggressionen und sogar gewaltsamen Übergriffen. Man appelliere an die Bundesbürgerinnen und -bürger, ihre Wut und ihren Hass über die jetzige Situation nicht auf die gesamte russischsprechende Mitbevölkerung zu übertragen.

Russische Botschaft: "Mehrere hundert Nachrichten"

Die russische Botschaft erhielt nach eigener Darstellung binnen weniger Tage mehrere hundert Beschwerden von Landsleuten. Dabei gehe es um Beschimpfungen, um Hassbriefe, um Mobbing von Schülern und um die Beschädigung von Fahrzeugen mit russischen Kennzeichen.

Laut der Agentur Interfax schickte Botschafter Netschajew diesbezüglich eine Note an das Auswärtige Amt. Dieses bestätigte den Eingang und verwies auf eine Twitternachricht von Außenministerin Baerbock, in der sie Anfeindungen gegen Menschen aus Russland und Belarus scharf kritisiert.

Innenministerin Faeser: Das ist "Putins Krieg"

Auch Innenministerin Faeser bezog Stellung. Die SPD-Politikerin sagte der Deutschen Presse-Agentur, der, so wörtlich, "entsetzliche Angriffskrieg" gegen die Ukraine sei Präsident Putins Krieg - nicht der Krieg der Menschen mit russischen Wurzeln, die in Deutschland lebten.

Wörtlich sagte sie: "Wir wehren uns ganz entschieden dagegen, dass Menschen aufgrund ihrer russischen Herkunft oder Sprache angefeindet oder diskriminiert werden." Die Proteste gegen den Krieg seien bisher sehr friedlich und breit getragen, erklärte Faeser: "Das soll so bleiben."

Czaja: "Russenfeindlichkeit im eigenen Land"

Auch CDU-Generalsekretär Czaja kritisierte eine "starke und zunehmende Russenfeindlichkeit in unserem eigenen Land". Die CDU stehe auch an der Seite russischsprachiger Menschen in Deutschland. Zitat: "Die Angriffe auf sie, Pöbeleien gegen sie sind nicht in Ordnung. Dagegen müssen wir gemeinsam vorgehen." Hessens Integrationsminister Klose (Grüne) rief ebenfalls dazu auf, Menschen russischer Herkunft nicht auszugrenzen.

Ganz ähnlich äußerte sich auch der Berliner Erzbischof Koch bei einer Friedensandacht in Berlin. Zugleich bekundete er seine Hochachtung vor allen Menschen in Russland, die gegen den Krieg demonstrierten, auch wenn sie dafür ins Gefängnis kommen könnten.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.