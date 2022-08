Ökumenischer Rat der Kirchen

Der Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, Jerry Pillay im Jahr 2017. (imago / epd / Rolf Zoellner)

Hintergrund ist die Wahl des südafrikanischen Theologen Jerry Pillay zum Generalsekretär. Zudem werden umstrittene Beschlüsse zu Israel befürchtet, da manche Teilnehmer auf mehr Unterstützung für christliche Gruppen im Nahen Osten drängen. Der Historiker Michael Wolffsohn sagte im Deutschlandfunk [Audio], es sei ganz offensichtlich, dass der Rat ein Antisemitismusproblem habe. Das reihe sich ein in die 2.000 Jahre alte Geschichte des Judenhasses im Christentum. Die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden äußerte Sorgen vor einem - Zitat - antisemitischen Eklat. Pillay steht unter anderem in der Kritik, da er in Bezug auf die Situation der Palästinenser von Apartheid spricht.

Die Vollversammlung des Weltkirchenrates tagt erstmals in Deutschland. Sie beginnt morgen und dauert neun Tage. In der Regel findet sie alle acht Jahre statt - zuletzt 2013 in Südkorea. 4.500 Gäste werden erwartet - darunter Bundespräsident Steinmeier. Es handelt sich um einen Zusammenschluss von 349 Mitgliedskirchen aus 120 Ländern. Die katholische Kirche ist nicht dabei.

