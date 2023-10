In Australien gibt es bereits vor Beginn der Waldbrandsaison mehrere Buschbrände, hier eine Aufnahme vom 13. September. (Uncredited / Bushfires NT / AP / dpa / Uncredited)

Der Premierminister des Bundesstaates New South Wales, Minns, sagte, es gebe bereits Bedingungen wie im Hochsommer. Normalerweise besteht in Teilen Australiens zwischen Dezember und März wegen anhaltender Trockenheit die größte Gefahr für Waldbrände. In New South Wales und dem angrenzenden Bundesstaat Victoria kämpft die Feuerwehr derzeit gegen mehrere Buschbrände. Für einige Regionen im Osten des Landes wurden Evakuierungen angeordnet.

Experten erwarten für diesen Sommer ähnlich starke Buschfeuer wie im Jahr 2019/2020. Damals zerstörten die Brände an der gesamten australischen Ostküste Wälder.

