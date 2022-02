Ein Baum ist umgestürzt und auf Autos gefallen. Nach Angaben der Meteorologen werden heute und in der kommenden Nacht weiter Sturm- und Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 120 km/h erwartet. (dpa/Gerd Roth)

Sie wird nur noch für höhere Lagen im Harz aufrechterhalten. Der DWD warnt aber weiterhin vor Wind- und Sturmböen. Im Tagesverlauf soll der Wind weiter abnehmen.

Das Sturmtief war in der Nacht über Deutschland gezogen. Zwei Menschen kamen infolge des Sturms ums Leben. Vielerorts waren die Feuerwehren im Dauereinsatz. Der Bahnverkehr im Norden Deutschlands und in den nördlichen Landesteilen Nordrhein-Westfalens ist weiterhin stark eingeschränkt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, fahren weiterhin keine Züge des Fernverkehrs in den betroffenen Regionen. Auch der Regionalverkehr falle noch flächendeckend aus.

