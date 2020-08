US-Außenminister Pompeo hat in Warschau einen Vertrag über die Verlegung von 1.000 Soldaten nach Polen unterzeichnet.

Der polnische Präsident Duda sagte bei dem Treffen, bei einer Gefahr stünden die Soldaten beider Länder Schulter an Schulter. - Der Vertrag gestattet den US-Truppen zudem Zugang zu Militäranlagen in Polen. Im Juli hatte das US-Verteidigungsministerium angekündigt, etwa 12.000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. 5.600 sollen in andere europäische Staaten verlegt werden, neben Polen auch nach Italien und Belgien. Außerdem soll auch das Auslandshauptquartier des US-Korps im kommenden Jahr nach Polen verlegt werden.