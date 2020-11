Begleitet von einem hohen Polizeiaufgebot haben erneut Tausende Menschen in Warschau gegen eine Verschärfung des Abtreibungsverbots protestiert.

Die Polizei sperrte das Viertel um das Parlamentsgebäude großräumig ab, um eine angekündigte Blockade zu verhinden. Frauenbewegungen hatten zu dem Protest aufgerufen.



Im Oktober war vom polnische Verfassungsgericht entschieden worden, dass Frauen auch dann keine Abtreibung vornehmen dürften, wenn das ungeborene Kind schwere Fehlbildungen aufweise. Seitdem gibt es Proteste. Polen hatte zuvor bereits ein Abtreibungsrecht, das zu den strengsten in Europa gehört.



Bisher ist das Gesetz noch nicht in Kraft getreten. Ein Regierungssprecher begründete dies damit, dass noch nach gesetzgeberischen Lösungen in dem Streit gesucht werde.

