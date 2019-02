Israel strebt mit arabischen Staaten eine Allianz gegen den Iran an.

Entsprechend äußerte sich Regierungschef Netanjahu bei einer Nahost-Konferenz in Warschau. Der israelische Ministerpräsident sprach von einem historischen Wendepunkt. US-Verteidigungsminister Pompeo warf Teheran - so wörtlich - einen "Mordfeldzug in ganz Europa" vor. Er nahm damit Bezug auf Ermittlungen europäischer Geheimdienste gegen Angehörige der iranischen Revolutionsgarden. Diesen werden Morde und Mordversuche in mehreren europäischen Ländern zur Last gelegt.



An der umstrittenen Konferenz, die gemeinsam von den Vereinigten Staaten und Polen organisiert wurde, nehmen Vertreter von etwa 60 Ländern teil.