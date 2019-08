Bundesaußenminister Maas hat bei seinem Besuch in Polen zum 75. Jahrestag des Warschauer Aufstands um Vergebung für die NS-Verbrechen gebeten.

Er schäme sich für das, was dem Land von Deutschen und im deutschen Namen angetan worden sei, sagte Maas während einer Gedenkfeier im Museum des Warschauer Aufstands in der polnischen Hauptstadt. Diese Schuld sei nach dem Krieg viel zu lange verschwiegen worden. Maas sprach sich dafür aus, eine Gedenkstätte in Berlin für die polnischen Opfer der Nationalsozialisten einzurichten. Die Verbrechen könnten zwar nicht ungeschehen gemacht werden, erklärte Maas. Man könne aber dazu beitragen, dass der Opfer angemessen gedacht werde.



Am 1. August 1944 hatte sich die Polnische Heimatarmee gegen die Besatzungsmacht der Nazis erhoben. Nach 63 Tagen war der Aufstand niedergeschlagen. Schätzungen zufolge wurden bei den Kämpfen 200.000 polnische Soldaten und Zivilisten getötet.