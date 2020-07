Der polnische Opernsänger Bernard Ladysz ist tot.

Nach Angaben der polnischen Nachrichtenagentur PAP starb Ladysz im Alter von 98 Jahren in Warschau. Der Bassbariton sang an der Seite von Maria Callas in Donizettis Oper "Lucia di Lammermoor". Später war er unter anderem an der Uraufführung der Lukas-Passion des polnischen Komponisten Krzysztof Penderecki beteiligt. Für seine Kunst wurde Ladysz vielfach ausgezeichnet.



Polens Kulturminister Glinski schrieb auf Twitter, mit Ladysz sei ein herausragender Sänger und großer polnischer Patriot gestorben.