In Polen haben sich mehrere Oppositionsparteien zu einem Bündnis für Europa zusammengeschlossen.

Die Parteien wollten ihre Kräfte bündeln, um die antieuropäischen Kräfte im Land zu bekämpfen, sagte der Vorsitzende der liberalen Bürgerplattform, Schetyna, in Warschau. Dabei gehe es auch darum, Polen gegen diejenigen zu verteidigen, die die Position des Landes in der EU schwächen und zerstören wollten. Neben der Bürgerplattform gehören dem neuen Bündnis auch die Bauernpartei, die liberale Partei Nowoczesna sowie Sozialdemokraten und Grüne an.



Die Opposition wirft der regierenden konservativen Partei Recht und Gerechtigkeit bereits seit Längerem eine nationalistische Politik vor. Derzeit laufen gegen Warschau Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission. Hintergrund ist vor allem die umstrittene Justizreform.