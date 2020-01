In Polens Hauptstadt Warschau haben Richterinnen und Richter aus zahlreichen europäischen Staaten für eine unabhängige Justiz demonstriert.

Die Kundgebung war als Zeichen der Solidarität gedacht. Sie richtete sich gegen Gesetzespläne, nach denen Richter in Polen belangt werden können, wenn sie sich politisch äußern oder die Entscheidungskompetenz anderer Richter in Frage stellen. Zu dem Schweigemarsch in Warschau kamen viele Teilnehmer in schwarzer Amtsrobe.



Der polnische Senat - die zweite Kammer des Parlaments - muss dem Gesetz noch zustimmen. Zwar hat die Opposition dort eine knappe Mehrheit. Letztlich kann aber das Unterhaus, wo die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit die Mehrheit stellt, das Vorhaben durchsetzen.