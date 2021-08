In Polen hat der CDU-Vorsitzende Laschet am 77. Jahrestag des Warschauer Aufstands an die Opfer der nationalsozialistischen Besatzung erinnert.

Dies sei ein ganz besonderer Ort an einem ganz besonderen Tag, an dem man mit Entsetzen vor den Gräueltaten der Deutschen stehe, sagte der Unions-Kanzlerkandidat beim Besuch eines Museums, das der Erhebung gewidmet ist. Vor einer Wand mit den Namen gefallener Aufständischer zündete er eine Kerze an. Man könne nur aus der Geschichte lernen, um zu verhindern, dass so etwas je wieder passiere, führte Laschet aus.



Am 1. August 1944 hatte sich die sogenannte Polnische Heimatarmee gegen die deutschen Besatzer erhoben. Der Aufstand wurde binnen zwei Monaten niedergeschlagen und Warschau zu großen Teilen zerstört.

