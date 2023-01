Anordnung Putins

In der ostukrainischen Stadt Mariupol in der Region Donezk bietet eine Frau Kleidung zum Verkauf an. Dort haben die russischen Besatzer bereits angekündigt, dass die Waffenruhe nur bedingt gelte. (AP / Alexei Alexandrov)

Der Kreml hatte gestern Nachmittag mitgeteilt, die russische Armee werde ihre Kampfhandlungen bis in die Nacht auf Sonntag einstellen. Präsident Putin reagierte damit auf eine Bitte des Oberhaupts der russisch-orthodoxen Kirche. Patriarch Kirill hatte sich mit Blick auf die Weihnachtsfeierlichkeiten am 6. und 7. Januar eine Feuerpause gewünscht. Die orthodoxen Kirchen in Russland und in der Ukraine feiern die Geburt Jesu Christi nach dem julianischen Kalender am 7. Januar.

Russische Besatzer in Donezk relativieren angekündigte Waffenruhe

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, wollen die russischen Truppen jedoch verhindern, dass die Ukraine während der Feiertagsstunden ihre Positionen an der Frontlinie verbessert. Man werde weiter Angriffe abwehren, schrieb der im Gebiet Donezk eingesetzte russische Besatzungschef Puschilin im Kurzmitteilungsdienst Telegram. Putins Anordnung betreffe nur "die Einstellung des initiativen Feuers und der Angriffshandlungen von unserer Seite".

Ukraine und EU werten Feuerpause als "Heuchelei"

Die Führung in Kiew bezeichnete die von Putin angeordnete Waffenruhe als "Heuchelei". Der Berater im ukrainischen Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, schrieb auf Twitter, Russland müsse die besetzten ukrainischen Gebiete verlassen. Nur dann werde es eine "zeitweilige Waffenruhe" geben.

EU-Ratspräsident Michel bezeichnete die Ankündigung einer Feuerpause ebenfalls als heuchlerisch. Bundeswirtschaftsminister Habeck nannte sie wenig glaubhaft. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums erklärte, angesichts der anhaltenden Propaganda aus Moskau sei die Ankündigung der Waffenruhe mit großer Skepsis zu betrachten.

