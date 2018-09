Der Obmann der Linksfraktion im Gesundheitsausschuss des Bundestages, Kessler, erwartet keine grundlegende Verbesserung bei den Wartezeiten für einen Arzttermin.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung treffe den Kern des Problems überhaupt nicht, sagte Kessler im Deutschlandfunk. Die höheren Vergütungen für die Behandlungen von Privatpatienten führten zu einer ungleichen Verteilung der Ärzte auf dem Land und in der Stadt. Diese Fehlsteuerung sei ein Grund für längere Wartezeiten. Der Gesetzentwurf sei Flickwerk. Der Linken-Politiker warb für eine bessere Finanzausstattung der ambulanten Versorgung. So sollte eine einheitliche Krankenversicherung ohne Beitragsbemessungsgrenze eingeführt werden, in die alle einzahlen müssten.



Das Bundeskabinett hatte einen Gesetzentwurf beschlossen, der vorsieht, dass Ärzte in Zukunft statt 20 mindestens 25 Wochenstunden als Sprechstundenzeiten anbieten müssen. Bestimmte Arztgruppen wie Augenärzte sowie Frauen- und Hals-Nasen-Ohren-Ärzte werden zudem verpflichtet, mindestens fünf Stunden pro Woche als offene Sprechstunde ohne Termin anzubieten, wofür sie einen Zuschlag erhalten sollen.