Am Flughafen Frankfurt gin gestern kaum etwas - heute normalisiert sich die Lage (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Es werde noch eine Weile dauern, bis sich die Lage normalisiert habe, teilte eine Flughafensprecherin mit. Es gebe nach dem Streik von gestern einen Rückstau, der abgearbeitet werden müsse. Am Flughafen München bildeten sich lange Schlangen an den Sicherheitsschleusen, weil sehr viel Verkehr von gestern auf heute verlagert worden sei. Insgesamt - so der Betreiber - herrsche wieder weitgehend Normalbetrieb. Vom Flughafen Berlin-Brandenburg etwa wurden am Vormittag keine negativen Folgen des Warnstreiks mehr gemeldet. Mehrere große Flughäfen in Deutschland waren durch den Arbeitskampf weitgehend lahmgelegt worden. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund DBB fordern für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr. Ein Angebot der Arbeitgeber liegt bisher nicht vor. Neben dem Öffentlichen Dienst gibt es örtliche Tarifverhandlungen für die Bodenverkehrsdienste sowie eine bundesweite Tarifrunde für die Luftsicherheit.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.