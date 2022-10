Eine Drohne ist am Himmel über Kiew zu sehen. Russland hatte die ukrainische Hauptstadt zuletzt verstärkt angegriffen. (AP / dpa / Efrem Lukatsky)

Welche iranischen Waffen setzt Russland im Krieg ein?

Russland hat Dutzende Kamikaze-Drohnen abgefeuert und dabei die Energieinfrastruktur der Ukraine getroffen. In der Hauptstadt Kiew starben mehrere Menschen. Nach ukrainischen Angaben handelte es sich um iranische "Schahed-136" Angriffs-Drohnen.

Laut einem Bericht der "New York Times" gehen US-Geheimdienste davon aus, dass der Iran Ausbilder auf die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim geschickt hat, um das russische Militär in der Bedienung der Drohnen zu schulen. Dem Bericht zufolge gehören die Ausbilder dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden an. Die Garden sind Teil des iranischen Militärs und werden von den USA als terroristische Organisation eingestuft. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte der Zeitung, es gebe zahlreiche Beweise dafür, dass iranische Drohnen für Angriffe auf ukrainische Zivilisten und militärische Ziele eingesetzt worden seien.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters und der britische "Guardian" unter Berufung auf iranische Regierungsvertreter berichtet, hat der Iran die Lieferung von Raketen und weiteren Drohnen zugesagt. Über den Einsatz iranischer Raketen im Ukraine-Krieg ist bislang nichts bekannt.

Die US-Regierung hatte bereits im Sommer gewarnt , dass die iranische Regierung die Lieferung "mehrerer Hundert unbemannter Luftfahrzeuge" vorbereite.

Über welche Waffen und Raketen verfügt der Iran?

Internationale Sanktionen machen es dem Iran schwer, Waffen zu importieren. Entsprechend hat die Regierung in Teheran eine inländische Waffenindustrie aufgebaut. Sie sieht Drohnen und Raketen als einen überlebenswichtigen Schutz vor seinen Erzfeinden Israel und den USA an. Die iranischen Drohnen können neben der Überwachung auch für Angriffe genutzt werden, entweder indem sie Bomben abwerfen oder als sogenannte Kamikaze-Drohnen. Der Iran verfügt auch über ballistische Raketen und Marschflugkörper, die Atomwaffen transportieren könnten.

Warum setzt der Iran auf Drohnen?

Die iranische Luftwaffe ist vergleichsweise schwach. Die meisten der Jets können nur schwer in Stand gehalten werden. Militärisch ist Israel überlegen und in der Region sind US-Streitkräfte auf mehreren Stützpunkte stationiert. Daher gelten Drohnen und Raketen für das iranische Militär als eine pragmatische Art, um das Land zu schützen.

Was verspricht sich der Iran von der Unterstützung?

Sowohl Teheran als auch Moskau haben ein Geschäft mit den Drohnen offiziell bestritten. Teheran erklärte sich bereit, im Gespräch mit Kiew "unbegründete" Vorwürfe hinsichtlich der Lieferung von Drohnen an Moskau auszuräumen. Der ukrainische Außenminister Kuleba sprach sich dagegen regierungsintern dafür aus, die diplomatischen Beziehungen zum Iran abzubrechen.

Der stellvertretende Direktor des Instituts für Iran- und Eurasienstudien in Teheran, Mahmoud Shoori, erklärte gegenüber der "New York Times" , das Regime wolle die Waffenverkäufe nicht offiziell machen, weil die Ukraine in weiten Teilen der iranischen Bevölkerung beliebter sei als Russland. Auf der anderen Seite wolle Teheran aber auch zeigen, dass es eine Supermacht als Verbündeten habe und militärisch in der Lage sei, diese mit Waffen zu unterstützen.

Darüber hinaus will die iranische Regierung die strategische Beziehungen zu Russland ausbauen - als Gegengewicht zu einem von den USA unterstützten Block arabischer Staaten, die zum Teil Beziehungen zu Israel aufgenommen haben. Eine Allianz mit einem Staat, der ebenfalls eine anti-westliche Ausrichtung hat, soll zeigen, dass der Iran nicht international isoliert ist.

Warum benötigt Russland überhaupt die Drohnen?

Die Nachrichtenagentur Bloomberg und die "New York Times" gehen davon aus, dass Russland seine Bestände an präzisionsgelenkten Raketen abbaut beziehungsweise im Krieg bereits ein enormes Kontingent eingesetzt hat. Die Sanktionen erschweren demnach einen Kauf weiterer Waffen. Die iranischen Drohnen böten deshalb eine präzise Alternative mit mittlerer Reichweite. Zwar seien mehrere Drohnen erforderlich, um vergleichbare Schäden wie Raketen anzurichten, dafür seien diese aber preiswerter.

Wie reagieren die EU und die USA?

Die EU hat Sanktionen vorbereitet. Gegen mehrere iranische Verantwortliche und einen Drohnen-Hersteller sollen Einreisesperren verhängt und Vermögen eingefroren werden. Darunter sind der iranische Generalstabschef Mohammad Hossein Bagheri sowie das Unternehmen Schahed Aviation Industries, das zu den Revolutionsgarden gehört und die Drohnen produziert. Die neuen Strafmaßnahmen sollen am Donnerstag von den Mitgliedsländern angenommen werden, wie mehrere Diplomaten mitteilten. Die EU habe Beweise, dass von Russland gegen die Ukraine eingesetzte Drohnen aus dem Iran stammten, sagte eine Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Borrell.

Zuvor hatte das US-Außenministerium mit Strafmaßnahmen gegen Unternehmen und Länder gedroht, die in das iranische Drohnenprogramm involviert sind. Allerdings ist die islamische Republik seit Jahrzehnten von Sanktionen betroffen und hat gelernt, seine Lieferketten entsprechend aufzubauen.

