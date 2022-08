Eurofighter in Australien

Einer der sechs deutschen Eurofighter musste nach Hydraulikproblemen in Abu Dhabi zurückbleiben. (picture alliance/dpa | Daniel Karmann)

In der chinesischen Hauptstadt Peking dürfte man diese technische Panne mit viel Schadenfreude verfolgt haben: Einer der sechs deutschen Eurofighter, die ab heute an den Manövern in Australien teilnehmen sollen, musste nach Hydraulikproblemen in Abu Dhabi zurückbleiben.

Noch dazu traf es ausgerechnet das symbolträchtigste der Kampfflugzeuge - eine mit den Flaggen der Partnerländer aufwändig folierte Maschine. Für Bundeswehr und Bundesregierung ist das besonders ärgerlich, denn auch die Teilnahme an den Manövern ist als wichtiges Symbol gedacht.

Für den Handel eine der wichtigsten Regionen weltweit

Mit dem Manöver "Pitch Black", an dem 2.500 Soldaten aus insgesamt 17 Nationen teilnehmen, will man Peking zeigen , dass man die Indopazifik-Region nicht alleine dem chinesischen Einfluss überlassen will. Der Hintergrund ist dabei auch, dass China große Teile des Südchinesischen Meeres für sich beansprucht und zuletzt umfangreiche Militärmanöver rund um Taiwan durchgeführt hat.

Die Bedeutung der Region lässt sich dabei nicht nur politisch, sondern auch in Zahlen ausdrücken: Mehr als 30 Prozent des Welthandels werden über die dortigen Schiffahrtswege abgewickelt. Das macht deutlich, warum gerade Deutschland als Export- und Handelsnation hier ein Interesse hat - und erklärt auch, warum sich die Bundeswehr dort sicherheitspolitisch stärker als bisher engagiert

China als "Herausforderung" für die NATO

Dabei machen auch andere Länder ihr Interesse deutlich. Am Manöver "Pitch Black" nehmen neben Deutschland erstmals auch Japan und Südkorea teil. Und im neuen Strategischen Konzept der NATO wird China als "Herausforderung" genannt.

Entsprechend verhalten sich auch die USA als wichtigstes NATO-Mitglied - sie haben angekündigt, in den kommenden Wochen mit weiteren Marine-Schiffen durch die Straße von Taiwan zu patrouillieren.

"China hat den Eindruck, sie können alles erreichen"

Für Länder wie Taiwan, die sich von China zunehmend unter Druck gesetzt fühlen, ist das ein ermutigendes Zeichen - auch wenn sie sich teils noch mehr Engagement gegen China wünschen. So sagte der oberste Vertreter Taiwans in Berlin, J hy-Wey Shieh im Deutschlandfunk , er wünsche sich, dass Deutschland noch deutlicher mache, dass man das Land nicht fallen lasse.

Im Umgang mit China habe Deutschland in der Vergangenheit viele Zugeständnisse gemacht, so Jhy-Wey Shieh weiter. Dadurch sei bei den Chinesen der Eindruck entstanden, sie könnten alles erreichen, was sie wollten.

Eurofighter bleiben in der Region

Die deutschen Eurofighter bleiben auch nach den Manövern noch in der Region: drei Maschinen fliegen nach Japan, die anderen nehmen an einem Manöver mit der Luftwaffe von Singapur teil.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.