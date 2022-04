Strompreise

Mit der EEG-Umlage bezahlen bislang Stromkunden die Förderung des Ökostroms. (dpa-Zentralbild)

Ursprünglich war geplant, die EEG-Umlage kommendes Jahr ablaufen zu lassen. Jetzt wird sie schon früher abgeschafft. Mit der Umlage über das Erneuerbare-Energien-Gesetz bezahlen Stromkunden die Förderung des Ökostroms. Derzeit beträgt die Umlage 3,72 Cent pro Kilowattstunde. Sie war zu Jahresbeginn bereits gesenkt worden. Grundsätzlich müssen alle Stromverbraucher in Deutschland die EEG-Umlage entrichten.

Die Förderung endet allerdings nicht. Die Kosten sollen künftig aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Für das zweite Halbjahr wird mit 6,6 Milliarden Euro gerechnet. Die Stromanbieter sollen verpflichtet werden, die Entlastung in vollem Umfang an ihre Kunden weiterzugeben. Doch einige Energieexperten und Verbände gehen unter anderem wegen des Ukraine-Kriegs nicht davon aus, dass die Abschaffung spürbare Entlastungen für Verbraucher bringen wird. Eher werde sie einen weiteren Preisanstieg dämpfen, heißt es.

Was bringt die Abschaffung der Umlage für Verbraucher?

Die EEG-Umlage ist zwar ein wesentlicher Bestandteil der Stromrechnung, aber nur einer - neben Steuern, Produktionskosten und Netzentgelten. Und vor allem die Beschaffungskosten sind für die Versorger immens gestiegen.

Die Preise, die Stromversorger für den Einkauf von Strom bezahlen müssten, seien in den vergangenen Wochen auf nie da gewesene Höhen gestiegen und stiegen weiter, erklärte die Chefin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae. "Sie werden auch auf die Energiekosten für Haushaltskunden durchschlagen. Die Abschaffung der EEG-Umlage allein kann das nicht abfedern."

Unter normalen Umständen würde die Absenkung der EEG-Umlage den Strompreis senken, wenn die Preissenkungen an die Verbraucher weitergegeben werden, betonte die Energieexpertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ein vierköpfiger Haushalt könnte so bis zu 300 Euro im Jahr einsparen. "Allerdings haben sich die Strompreise an der Börse durch steigende Kohle-, Gas- und CO2-Preise erhöht. Fossile Energien machen den Strom teuer." Mit Preissenkungen ist demnach laut Kemfert nicht zu rechnen. Nur ein schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien könnte strompreissenkend wirken.

