Zahlreiche Ukrainerinnen sind in die Republik Moldau geflohen (IMAGO / Le Pictorium)

Neben Deutschland sind Frankreich und Rumänien Gastgeber der Konferenz. Teilnehmen werden unter anderem die übrigen EU-Mitglieder und die Staaten der G7.

Was macht Moldau so besonders?

Der Binnenstaat mit seinen 2,6 Millionen Einwohnern liegt eingeklemmt zwischen Rumänien und dem Südwesten der Ukraine - und bietet damit für viele Ukrainer den direktesten Weg hinaus aus dem Kriegsgebiet.

Die Republik Moldau ist zudem neben Russland das einzige Nachbarland der Ukraine, das zur Sowjetunion gehörte. Wie auch die Ukraine verfolgt Moldau, das gelegentlich auch Moldawien genannt wird, das Ziel einer Westanbindung an Europäische Union und NATO. Die Regierung in der Hauptstadt Chisinau stellte in der ersten Kriegswoche einen formellen EU-Mitgliedsantrag, genau wie die Ukraine und Georgien.

Jedoch spielt sich auch in Moldau bereits seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1990 ein sogenannter "eingefrorener Konflikt" ab: Die Region Transnistrien erkennt die Zentralregierung in Chisinau nicht an und steht weiterhin Moskau nahe. Es handelt sich um einen schmalen Landstreifen im Osten, der große Teile des Grenzgebietes zur Ukraine umfasst. Transnistrien gilt als Vehikel, mit dem der Kreml Moldau destabilisieren kann - ähnlich wie die abtrünnigen Gebiete Abchasien und Südossetien in Georgien sowie die ostukrainischen selbsternannten "Volksrepubliken" zwischen 2014 und dem russischen Angriff auf die gesamte Ukraine.

Als Fluchtkorridore dienen direkte Grenzübergänge zwischen der Ukraine und anderen moldauischen Regionen, also nordwestlich und südlich der Region Transnistrien.

Wie viele Flüchtlinge sind nach Moldau gekommen?

In absoluten Zahlen hat Polen mit rund 2,5 Millionen die meisten Flüchtlinge des Ukraines aufgenommen. Setzt man die Zahl jedoch in Bezug zur Landesgröße, liegt Moldau vorne: Seit Kriegsbeginn sind fast 400.000 Personen aus der Ukraine dort registriert worden. Zeitweise war also mehr als jeder zehnte Mensch im Land ein Flüchtling des Ukraine-Kriegs. Inzwischen sind die meisten von ihnen weitergereist: teils auf eigene Initiative, teils durch Unterstützung von Hilfsorganisationen, teils auf Betreiben anderer Regierungen.

Auch die Bundesregierung hat eine Luftbrücke gestartet, die bis zu 2500 Flüchtlinge aus Moldau nach Deutschland bringen soll. Aktuell sind nach UNO-Angaben noch knapp 100.000 Flüchtlinge in Moldau untergebracht.

Welche Erwartungen werden an die Geberkonferenz gestellt?

Bereits im Vorfeld der Konferenz wurde bekannt, dass Deutschland einen Sofortkredit in Höhe von 50 Millionen Euro einräumt. Zusätzlich wird der deutsche Entwicklungshilfe-Etat für Moldau um fünf Millionen auf 40 Millionen Euro aufgestockt. Das Land stehe vor "enormen Herausforderungen", erklärte Bundesentwicklungsministerin Schulze.

Das Land im Südosten Europas steht auch abseits der Versorgung der Flüchtlinge vor enormen Herausforderungen: Zum einen bezieht es nahezu seine gesamten Gaslieferungen aus Russland und ist damit besonders verwundbar. Zum anderen machen rasante Preissteigerungen vor allem für Energie vielen Moldauern zu schaffen. Sie verdienen im europäischen Vergleich sehr wenig. Die Inflation in der Republik liegt nach Angaben des Bundesentwicklungsministeriums aktuell bei 18 Prozent. Moldau ist eines der ärmsten Länder Europas: 2020 lag das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf laut IWF bei umgerechnet rund 4.100 Euro. Zum Vergleich: In Deutschland lag der Wert im selben Zeitraum bei knapp 40.500 Euro.

Direkte finanzielle Hilfen für Moldau seien ein wichtiges Ziel der Konferenz, sagte der rumänische Europaabgeordnete Siegfried Muresan im Deutschlandfunk . Der EVP-Politiker leitet die Moldau-Delegation des Europaparlaments. Die moldauische Regierung sei in Gesprächen mit dem Internationalen Währungsfonds über anstehende Zahlungen in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro. Es müsse aber auch darum gehen, die Entwicklung der nächsten Jahre zu fördern. "Jede Hilfe zählt, um die Lage in dem Land zu stabilisieren", sagte Muresan. Man könne in der EU nur in Sicherheit leben, wenn auch die Nachbarländer stabil seien.

Neben finanzieller Hilfe soll es auch um Themen wie Energieversorgung, Ausbau der Rechtsstaatlichkeit sowie Grenzmanagement gehen. Mitte März hatten die EU-Institutionen die Entsendung von Frontex-Grenzbeamten nach Moldau in die Wege geleitet.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.