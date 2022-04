Stichwahl in Frankreich

Warum ein Sieg Macrons gegen Le Pen keine ausgemachte Sache ist

Wie bereits vor fünf Jahren treten der liberale Politiker Emmanuel Macron und die rechte Kandidatin Marine Le Pen gegeneinander in der Stichwahl um das Präsidentenamt in Frankreich an. Doch die Vorzeichen sind nicht dieselben. Wir beantworten wichtige Fragen zur Entscheidung am 24. April.

12.04.2022