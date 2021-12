Wann werden die Daten wieder belastbar sein? (Sebastian Gollnow/dpa)

Deutschland meldet - gegen den Trend in vielen anderen westlichen Ländern - sinkende Corona-Neuinfektionen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden binnen 24 Stunden 40.043 neue Infektionen registriert. Das waren 5.616 weniger als eine Woche zuvor. Hingegen verzeichneten Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Portugal und Griechenland zuletzt eine Rekordzahl neuer Fälle. Die Zahl der hochansteckenden Omikron-Infektionen gab das RKI mit 13.129 an - ein Plus von 26 Prozent zum Vortag.

In Deutschland könnte die tatsächliche Zahl der Neuinfektionen jedoch zwei- bis dreimal höher liegen, sagte Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Wegen der Feiertage gebe es eine deutliche Untererfassung der Corona-Infektionen. Die gegenwärtig ausgewiesene Inzidenz unterschätze "die Gefahr, in der wir uns befinden", warnte der SPD-Politiker.

Verlässliche Zahlen erst Mitte Januar?

Das Robert Koch-Institut rechnet erst in knapp zwei Wochen mit wieder belastbaren Daten zum Corona-Infektionsgeschehen in Deutschland. In einer Mitteilung heißt es, man gehe davon aus, dass die Zahlen ab etwa dem 10. Januar vergleichbar mit den Daten der vergangenen Wochen sein würden. Wie bereits seit Weihnachten werde auch über den Jahreswechsel unter anderem weniger getestet und gemeldet. Eine sich aufbauende Omikron-Welle könnte dadurch erst verzögert deutlich sichtbar werden. Lauterbach hatte zuletzt noch erklärt, er strebe einen realistischen Überblick über die Lage bereits bis zur Ministerpräsidentenkonferenz am 7. Januar an.

Mehrere Länder hatten über Weihnachten die Suche nach Kontaktpersonen ausgesetzt, zum Beispiel Baden-Württemberg oder Hamburg, sagte die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Teichert, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In Berlin hilft bei dieser Aufgabe seit Tagen die Bundeswehr aus.

Mangelhafte Digitalisierung im Gesundheitsdienst

Grundsätzlich hat die Pandemie die Digitalisierung des Gesundheitsdienstes in Deutschland vorangebracht – aber es gibt noch reichlich Optimierungsbedarf. In vielen Behörden gehört das Faxgerät noch zum Alltag, Excel-Tabellen mit riesigen Datenmengen werden manuell ausgefüllt. Auch nach fast zwei Jahren Pandemie gibt es noch keine einheitlichen Meldesysteme.

Häufig ist der Datenschutz das Problem. Länder wie Südkorea und Vietnam, die bei der Kontaktnachverfolgung besonders schnell und erfolgreich waren, haben dies auch mit geringem Datenschutz bezahlt: Die Ermittler durften auf Kreditkarteninfos, Facebook-Posts und Mobilfunkdaten zugreifen.

Auf Deutschland lässt sich dieses Erfolgsmodell allerdings so nicht übertragen, weil Viele erst dann mit den Behörden kooperieren, wenn sie ihre Privatsphäre geschützt wissen. Die vergleichsweise große Akzeptanz der deutschen Corona-Warn-App lässt sich wohl auf den strengen Datenschutz zurückführen – auch wenn der die Wirkung der App nach Ansicht der Kritiker schwächt.

