Monitoring

In insgesamt mehr als hundert Kläranlagen in Deutschland misst der Bund die Viruslast durch Corona. Allein für das Pilotprojekt "ESI-CorA" werden an 48 Standorten an den Zuläufen von Kläranlagen Proben entnommen und auf das Coronavirus untersucht.

Warum werden die Abwässer untersucht?

Im Februar 2022 haben die ersten Kläranlagen im Rahmen des Pilotprojekts mit der Beprobung begonnen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ist es so möglich, zusätzliche Informationen zur Verbreitung von SARS-CoV-2 und den Virusvarianten in einer bestimmten Region zu erhalten. Die Viren werden von Infizierten über den Urin und den Stuhl ausgeschieden. Das Abwassermonitoring erfasst also auch Infizierte, die nicht untersucht und getestet wurden und auch dann, wenn sie nur milde oder keine Symptome haben.

Welche Erfahrungen gibt es mit dem Abwassermonitoring?

Einige Städte und Landkreise beproben schon seit fast zwei Jahren Abwässer auf der Suche nach dem Corona-Virus. Im April 2021 sagte der Professor für Siedlungswasserwirtschaft an der TU München, Jörg Drewes, im Deutschlandfunk , die Daten zeigten den Trend der Covid-Erkrankungen bis zu zehn Tage früher als die Zahlen der Gesundheitsämter. "Wir sehen dann auch eine Änderung der Infektionsdynamik. Also: Gehen die Fallzahlen hoch in den nächsten Tagen, gehen sie runter, bleiben sie auf dem gleichen Niveau? Und: Decken sich die Befunde, die wir messen im Abwasser, mit den Fallzahlen, die berichtet wurden, oder sind sie viel höher? Das würde für eine Dunkelziffer sprechen.“

Wo sind die Grenzen des Abwassermonitorings?

Die Abwasseranalyse ist nur eine von mehreren Maßnahmen, um die Belastung der Bevölkerung und des Gesundheitssystems durch das Corona-Virus zu bestimmen. Das RKI verweist darauf, dass die Abwässer keine Aussage zulassen zur Schwere der Erkrankungen, zu Geschlechts- und Altersverteilung der Infizierten oder zur Impfeffektivität. Lauterbach verwies als Begründung seiner Entscheidung denn auch zusätzlich auf die zurückgehende Zahl der Hospitalisierungen. Die Lage in den Krankenhäusern sei angespannt, aber beherrschbar.

