Pfingsten geht auf den Glauben an den Heiligen Geist zurück. Demnach tritt der Gott des Christentums in drei Wesensformen auf - als "Vater", in Form von Jesus Christus als "Sohn" und als "Heiliger Geist". Christinnen und Christen sprechen daher von der Dreieinigkeit beziehungsweise Dreifaltigkeit oder Trinität, um zu betonen, dass es sich nur nach wie vor um nur einen und nicht um drei Götter handelt.

Als Anlass des Pfingstfestes gilt für die christliche Religionsgemeinschaft das maßgebliche Agieren des Heiligen Geistes kurze Zeit nach dem Tod und der Auferstehung Jesu an Ostern. Gott ließ ihn dazu auf die Menschheit kommen. Der Bibel zufolge sitzen 50 Tage nach Ostern die Jünger Jesu in Jerusalem zusammen, als der Heilige Geist plötzlich wie ein Brausen vom Himmel kommt und sie erfüllt. Die Folge davon ist, dass die Jünger danach die verschiedenen Muttersprachen der Menschen sprechen können und anfangen, zu ihnen zu predigen. Von daher gilt Pfingsten außerdem als "Geburtstag der Kirche". Petrus etwa ruft die Menschen in Jerusalem dazu auf, sich auf den Namen Jesu Christi taufen zu lassen. Rund 3.000 Menschen folgen dem Aufruf an diesem Tag. Die erste christliche Gemeinde ist geboren - und mit ihr eine Religion, die sich in der Welt verbreitet.

"Pfingstwunder", "Tauben" und "Feuerzungen"

Die Erzählungen werden auch als "Pfingstwunder" betrachtet. Fortan leitet der Heilige Geist nicht mehr nur Auserwählte sondern alle Gläubigen.

Der Heilige Geist gilt Gläubigen zudem als göttliche Kraft für Kreativität, Veränderung und Neuanfang.

Der Name Pfingsten geht auf das griechische Wort "pentekoste" mit der Bedeutung "der Fünfzigste" zurück. Ein beliebtes Symbol für den Heiligen Geist ist die Taube, die für Neuanfang, Sanftmut und Liebe steht. Zu den klassischen künstlerischen Darstellungsformen von Pfingsten zählen aber auch Bilder von Zungen, als Symbol für die Sprachen und gezeichnet als Flammen, die sich auf die Jünger herabsenken. Auf diese Pfingsterzählung der Flammen- oder Feuerzungen im Neuen Testaments geht wohl auch die Redewendung "Feuer und Flamme sein" für "begeistert sein" zurück.

Viele Traditionen rund um Pfingsten

Die drei zentralen christlichen Feste werden in Deutschland „doppelt“ gefeiert: der zweite Weihnachtsfeiertag, Ostermontag und Pfingstmontag verlängern den eigentlichen Festtag und betonen die Wichtigkeit. Schon in der Weimarer Republik waren Oster- und Pfingstmontag arbeitsfreie Feiertage.

Traditionen rund um Pfingsten haben oft mit der erwachenden Natur im Frühling zu tun. Pfingstgottesdienste finden oft im Freien statt, Kirchen werden mit jungem Grün geschmückt. Viele Menschen nutzen die Tage für eine Pfingstwanderung, mancherorts gibt es Prozessionen und Umritte. Früher wurde manchmal eine hölzerne Taube während des Gottesdienstes herabgelassen.

In einigen Regionen sind Streiche in der Nacht von Pfingstsonntag auf -montag Tradition. An Pfingsten wurde früher auch zum ersten Mal das Vieh herausgetrieben. Den „Pfingstochsen“, der die Rinderherde anführte, schmückte man bunt.

