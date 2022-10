Ein türkisches Frachtschiff in Odessa. (dpa/ Ukrainian Presidential Press Office/AP)

Nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine konnten mehr als 22 Millionen Tonnen Getreide monatelang nicht aus der Ukraine exportiert werden. Das hatte für die Menschen vieler Länder dramatische Folgen, die Preise auf den weltweiten Getreidemärkten stiegen kräftig. Durch die in Istanbul geschlossene Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine, vermittelt von den Vereinten Nationen und der Türkei, liefen die ukrainischen Getreideexporte auf dem Seeweg im August wieder an. Das Abkommen sollte nach Angaben der UNO am 19. November auslaufen und hätte verlängert werden können. Nun setzte Russland seine Zustimmung aus.

Das Abkommen

Die Vereinbarung regelte, wie Getreide, andere Lebensmittel, Dünger und Ammoniak aus der Ukraine über das Schwarze Meer durch den Bosporus und von dort in den Mittelmeer und auf den Weltmarkt gelangen kann. Der Export sollte von einem gemeinsamen Koordinationszentrum mit Vertretern der Vereinten Nationen, Russlands, der Ukraine sowie der Türkei in Istanbul überwacht werden. Beispielsweise sah das Abkommen Kontrollen der Schiffe vor. So sollte auf Wunsch Russlands sichergestellt werden, dass die Frachter keine Waffen geladen haben. Schiffe in dem humanitären Korridor durften nicht angegriffen werden, Bereiche vor der Küste wurden entmint. Im Mittelpunkt standen die ukrainischen Häfen Odessa, Tschornomorsk und Piwdennyi. Rund neun Millionen Tonnen Getreide wurden seit Einführung des Abkommens aus der Ukraine exportiert. Gestern hatten laut dem UNO-Koordinator für die Ausfuhr des ukrainischen Getreides, Amir Abdulla, noch neun Schiffe den eingerichteten Seekorridor durchquert.

Wie begründet Russland den Ausstieg aus dem Abkommen?

Moskau informierte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres offiziell über die Aussetzung des Abkommens. In dem Schreiben nannte der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensja Drohnenangriffe auf russische Schiffe aus dem geschützten Korridor im Schwarzen Meer als Ursache. Russland könne "die Sicherheit von zivilen Schiffen, die im Rahmen der Initiative reisen, nicht garantieren." Das russische Verteidigungsministerium meldete 16 Drohnenangriffe auf Schiffe der Schwarzmeerflotte, darunter ein Minenräumschiff, und machte dafür neben der Ukraine britische Experten verantwortlich. Die Angriffe seien in der Bucht von Sewastopol ausgeführt worden. Kiew und Großbritannien streiten die Vorwürfe ab.

Mögliche Folgen

International steigt die Besorgnis, dass sich die Lage auf den weltweiten Lebensmittelmärkten wieder verschärft und Preise weiter steigen könnten. Bis zum Beginn des Krieges galt die Ukraine als einer der größten Getreideexporteure, allein ein Zehntel des global gehandelten Weizens kam von dort. Vor allem ost- und nordafrikanische Länder wie Somalia, Ägypten oder Libyen waren von den Lieferungen abhängig. Nach Angaben der UNO hungerten nach dem Ausfall der Exporte im Frühjahr etwa 50 Millionen Menschen zusätzlich.

Die Reaktionen

Die UNO kündigte an, mit Russland über eine weitere Beteiligung an dem Abkommen zu verhandeln. Ein Sprecher sagte in New York, die Getreideausfuhr über ukrainische Schwarzmeerhäfen sichere Millionen von Menschen weltweit den Zugang zu Brot. Alle Seiten sollten jegliche Handlungen unterlassen, die das Abkommen gefährdeten.

Die USA kritisierten die russische Blockade scharf. Präsident Joe Biden nannte die Entscheidung Russlands empörend, Außenminister Anthony Blinken warf Moskau vor, die Blockade als Waffe einzusetzen und humanitäre Krisen zu verschärfen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Moskau vor, weitere Hungersnöte im Nahen Osten, Afrika und Südasien zu verursachen. Er forderte eine starke internationale Reaktion, beispielsweise sollte Russland aus der G20, der Gruppe der wichtigsten 20 Wirtschaftsnationen, ausgeschlossen werden.

Der russische Botschafter in den USA, Anatoly Antonov, nannte die Vorwürfe "unverschämt". Dagegen seien die "terroristischen Angriffe" der Ukraine unter britischer Mithilfe auf russische Schiffe nicht beachtet worden.

