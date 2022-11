Metall- und Elektroindustrie

Was der Tarifabschluss für Arbeitnehmer und Unternehmen bedeutet

Infolge von Energiekrise und Inflation fallen Tarifabschlüsse in diesen Zeiten höher aus, als in den vergangenen Jahren gewohnt. In der Metall- und Elektroindustrie wurden insgesamt 8,5 Prozent mehr Geld und eine Einmalzahlung vereinbart. Wie sehr hilft das Arbeitnehmern? Und bringen solche Abschlüsse die Firmen in Bedrängnis?

18.11.2022