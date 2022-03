Die Beschlüsse im Einzelnen:

Familien sollen "schnellstmöglich" für jedes Kind ergänzend zum Kindergeld einmalig 100 Euro ausgezahlt bekommen. Der Bonus wird wie schon die Zahlungen in den Pandemiejahren 2020 und 2021 auf den Kinderfreibetrag angerechnet. Empfängern von sogenannten Transferleistungen wird dem Beschluss zufolge die bereits beschlossene Einmalzahlung von 100 Euro verdoppelt. Allen einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen soll einmalig eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt werden. Sie unterliegt der Einkommenssteuer, wodurch sie umso geringer ausfällt, je höher der Steuersatz ist.

Laut Finanzminister Lindner wird für drei Monate die Steuer auf Benzin um 30 Cent je Liter und auf Diesel um 14 Cent abgesenkt. Auf Vorschlag der Grünen soll für 90 Tage bundesweit der öffentliche Personennahverkehr für neun Euro pro Monat nutzbar sein. Dem Beschluss zufolge bekommen die Bundesländer eine Unterstützung, damit sie das umsetzen können.

Die Kosten für das Paket wurden auf 14 bis 16 Milliarden Euro beziffert. Der Bundestag hatte bereits vor einer Woche einen Heizkostenzuschuss beschlossen, von dem mehr als zwei Millionen Menschen profitieren sollen.

Die Unionsparteien um Bundestag bezeichnete die Beschlüsse als nicht zielgerichtet. Fraktionsvize Middelberg erklärte, diese vermeintliche "Einigung" dokumentiere in Wahrheit die tatsächliche Uneinigkeit dieser Koalition. CSU-Chef Söder (CSU) schrieb bei Twitter , das Ampel-Paket bleibe hinter den Erwartungen zurück. Gebraucht werde stattdessen eine Senkung der Mehrwertsteuer, um den Auftrieb der Energiepreise wirksam zu bremsen, so der Bayerische Ministerpräsident.

Umweltverbände nannten die Maßnahmen "klimapolitisch halbherzig" und forderten ein sozial gestaffeltes Klima- oder Energiegeld. Die Klima-Allianz Deutschland kritisierte, die Spritpreissenkung führe nicht zu weniger Verbrauch. Zudem profitiere stärker, wer viel tanke, monierte der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Der Verband forderte ebenso wie die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ein Tempolimit.

Sozial- und Wohlfahrtverbände hoben die soziale Unausgewogenheit der Maßnahmen hervor. Die Diakonie Deutschland erklärte, es müssten die Ärmsten am stärksten entlastet werden. Die Verdopplung der Einmalzahlung an Grundsicherungsbezieher gehe in die richtige Richtung, reiche aber nicht aus.