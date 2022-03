Die Bundesregierung prüft den Kauf eines Raketenschutzschildes von Israel. (ASSOCIATED PRESS | Ariel Schalit)

Die Bundesregierung reagiert damit auf den Ukraine-Krieg und eine Bedrohung durch Russland. Bundeskanzler Scholz sagte in der ARD über ein Raketen-Abwehrsystem: "Wir müssen uns alle darauf vorbereiten, dass wir einen Nachbarn haben, der gegenwärtig bereit ist, Gewalt anzuwenden, um seine Interessen durchzusetzen." Strack-Zimmermann sprach gegenüber dem Sender "Welt" von verschiedenen Optionen. Ein Kauf müsse gegebenenfalls sehr schnell gehen, aber auch seriös besprochen werden.

Die SPD-Vorsitzende Esken stellte sich hinter die Pläne. Den Kauf eines Raketenschutz-Systems für Deutschland zu prüfen, sei mit Blick auf die Sicherheitslage angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine "wichtig und richtig", sagte sie nach Beratungen der Parteigremien in Berlin. Zurückhaltender äußerte sich SPD-Generalsekretär Kühnert. Die Lage in Deutschland und in Israel lasse sich "nicht einfach eins zu eins" übertragen, sagte er dem Sender Phoenix. Auch generell äußerte er sich vorsichtig und warnte vor übereilten neuen Rüstungsbeschlüssen. Es sei "auch wichtig, nicht aus einer Übersprunghandlung den Bestellkatalog zur Hand zu nehmen und alles Mögliche rauszuhauen." Vielmehr müsse es erst eine gründliche Lageanalyse geben.

CDU uneinig

Der Vorsitzende der CDU, Merz, bezeichnete ein solches System nach Beratungen mit der gesamten Parteispitze als "erwägenswerte strategische Antwort auf die Bedrohung, die wir latent durch Russland auch für unser eigenes Land sehen". Der CDU-Außenexperte Kiesewetter stellte sich im Interview mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" allerdings gegen ein rein nationales Raketenabwehrsystem. Gegen Russlands Hyperschallwaffen sei es machtlos und die Bundesrepublik derzeit ohnehin keiner akuten Bedrohung ausgesetzt. Kiesewetter forderte aber einen stärkeren Schutzschirm an der Nato-Außengrenze.

Aus Sicht der FDP fehlen noch Fakten für eine Entscheidung über eine Raketenabwehr. Generalsekretär Djir-Sarai sagte in Berlin.: "Für die Notwendigkeit einer solchen Investition und Beschaffung fehlen derzeit alle relevanten Daten."

Was ist "Arrow 3"?

Das Arrow-System wird von einem israelischen Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem US-Flugzeughersteller Boeing entwickelt. Es ist in der Lage, Langstrecken-Raketen sehr hoch über der Erde, oberhalb der Atmosphäre, abzufangen. Dazu ist die Bundeswehr bisher nicht in der Lage. Das "Patriot"-System der Bundeswehr dient der Abwehr von Kurzstrecken-Raketen.

Wie könnte der Raketen-Schutzschirm über Deutschland aussehen?

An drei Standorten würden nach einem Bericht der "Bild am Sonntag" Flugkörper-Radarsysteme aufgestellt, die ihre Daten an den nationalen Gefechtsstand nach Uedem in Nordrhein-Westfalen senden. Dort würden Soldaten die Bilder auswerten. Im Ernstfall würde von einem der im Bundesgebiet verteilten Startgeräte eine "Arrow 3"-Rakete abgeschossen. Sie sollte die Angreiferrakete abfangen und zerstören. Die Radargeräte seien so leistungsstark, dass sie auch Polen, Rumänien oder das Baltikum abdecken könnten, hieß es. Nach Angaben der "Bild am Sonntag" würde das "Arrow 3"-System zwei Milliarden Euro kosten.

Zweifel an den Angaben

Der Journalist und Wehrexperte Thomas Wiegold glaubt nicht , dass zwei Milliarden Euro für das System ausreichen werden. Auch, dass das System nur national gesteuert werden soll, hält Wiegold für unglaubwürdig. In seinem Blog "Augen geradeaus!" schreibt er: "In Uedem bei Kalkar am Niederrhein sitzt ein Combined Air Operations Center (CAOC) der NATO, das den Luftraum über Nordeuropa überwacht und die Flugabwehr für die Allianz koordiniert und das Führungszentrum nationale Luftverteidigung der deutschen Luftwaffe. Warum ein neues Abwehrsystem nur national gesteuert werden sollte, ist nicht recht verständlich. Es sei denn, Deutschland wollte aus der integrierten Luftverteidigung der NATO aussteigen."

