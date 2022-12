Flugabwehr-System Patriot

Schon seit Jahren sind Patriot-Raketen der USA im polnischen Rzeszów stationiert. Nun will die US-Regierung eines ihrer Systeme an die Ukraine abgeben. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Was ist das Patriot-System genau?

Es handelt sich um eines der modernsten, aber auch teuersten Boden-Luft-Raketensysteme weltweit. Das System besteht aus mehreren Komponenten, die in der Regel Hunderte Meter voneinander entfernt aufgestellt werden und somit bei einem Angriff nicht auf einen Schlag ausgeschaltet werden könnten.

Jede Patriot-Batterie umfasst eine Steuereinheit, ein leistungsstarkes Radargerät, Generatoren sowie mehrere auf Lkw montierte Abschussrampen. Ein solcher Lkw kann bis zu acht High-Tech-Raketen aufnehmen - diese können aus der Steuereinheit heraus auf feindliche Flugobjekte abgefeuert werden. Bis zu fünf Raketen können nahezu gleichzeitig abgeschossen werden.

Bislang hat kein Land der Ukraine ein solches System geliefert; auch die Bundesregierung erteilte derartigen Vorstößen mehrfach eine Absage. Nun steht nach Angaben des Weißen Hauses eine offizielle Ankündigung der USA zur Bereitstellung eines solchen Systems kurz bevor.

Wie verteidigt sich die Ukraine momentan gegen russische Luftangriffe?

Die Ukraine leidet derzeit massiv unter den russischen Luftangriffen, die immer wieder Ziele der zivilen Infrastruktur, insbesondere die Strom- und Wärmenetze unter Beschuss nehmen. Zwar fängt das ukrainische Militär laut eigenenen Angaben immer wieder einen Großteil der abgeschossenen Raketen und Kampfdrohnen ab. Dennoch erreichen viele Geschosse ihr Ziel und richten dort große Schäden an - deshalb hofft die Ukraine dringend auf eine Stärkung ihrer Luftabwehr

In dieser kommen neben diversen älteren, meist sowjetischen Technologien bereits vom Westen gelieferte Waffen zum Einsatz: Die ersten von insgesamt acht von den USA überlassenen NASAMS-Flugabwehrsystemen sind bereits in der Ukraine - nicht zu verwechseln mit den HIMARS-Raketenwerfern, die Ziele am Boden bekämpfen und neben den USA auch von Deutschland geliefert worden sind. Aus Bundeswehrbeständen sind unter anderem auch Gepard-Flugabwehrpanzer überlassen worden.

Welchen Unterschied könnten die Patriots in der Ukraine machen?

Bei Patriot handelt es sich um eine hochpräzise Waffe, deren Fähigkeiten jener etwa des S-300-Systems aus sowjetischer Bauart deutlich überlegen ist. Zugleich sind die Kosten aber auch sehr hoch. Das US-amerikanische Institut für Strategische Studien (CSIS) gibt die Gesamtkosten einer Batterie mit 1,1 Milliarden US-Dollar an, wovon rund zwei Drittel auf die Raketen entfallen.

Daraus ergibt sich bereits eine große Einschränkung: Jede einzelne Rakete kostet mehrere Millionen Dollar, was den Einsatz gegen billige und in großer Stückzahl eingesetzte Kamikaze-Drohnen kaum sinnvoll erscheinen lässt. Denkbar ist, dass die Patriots zum Schutz besonders sensibler Bereiche abgestellt werden.

Welche Länder nutzen bereits Patriot-Raketen?

Zuerst zu nennen sind die USA, deren Rüstungsindustrie das System auch entwickelt und seit den 1980er-Jahren immer wieder modernisiert hat. Insgesamt besitzen 18 Staaten Patriot-Einheiten oder erwägen den Kauf.

Nach dem Raketeneinschlag im Grenzgebiet zur Ukraine im November hatte Deutschland auch Polen die Stationierung von Patriot-Raketen angeboten. Polens rechtskonservative Regierung hatte mit einem Vorschlag, diese stattdessen in der Ukraine aufzubauen, für Entrüstung in Warschau und Berlin gesorgt. Vor zwei Wochen verkündeten beide Regierung dann eine "Grundsatzeinigung" über eine Stationierung in Polen.

Wie viele einsatzbereite Patriots die Bundeswehr insgesamt vorhält, wird aus militärtaktischen Gründen nicht veröffentlicht. Nach Angaben von Regierungssprecher Hebestreit gibt es jedoch zurzeit keine ungenutzten Systeme, die Deutschland an die Ukraine liefern könnte.

Was muss passieren, bevor die Ukraine die Systeme einsetzen könnte?

Die Ausbildung für das Patriot-System gilt als komplex und langwierig. US-Angaben zufolge soll das "in einem Drittland" geschehen. Medienberichten zufolge könnte es sich dabei um Deutschland handeln; konkret könnten ukrainische Soldaten auf dem US-Truppenübungsplatz im bayerischen Grafenwöhr geschult werden.

Ob eine Ausbildung nun erst anläuft oder ob sie möglicherweise schon vor Wochen oder Monaten begonnen hat, ist nicht bekannt.

Wie reagiert Russland auf die Ankündigung?

Russland gab bereits an, dass es Patriot-Einheiten unter ukrainischem Kommando als "legitimes Ziel" für Angriffe sieht. Kreml-Sprecher Peskow kündigte bereits an, die Lieferung führe "sicherlich zu einer Verschärfung des Konflikts" und verheiße "nichts Gutes für die Ukraine".

Diese Nachricht wurde am 21.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.